  4. Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan

Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan

Podgorica, Monténégro
depuis
$157,264
;
5
ID: 28141
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   Stanovi su modernog rasporeda, idealni za život ili kao investicija.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

VALUE.ONE
VALUE.ONE
