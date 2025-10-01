  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
;
9
Laisser une demande
ID: 28191
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 52 m² u zgradi Oaza, smješten na drugom spratu. Stan je moderno namješten, opremljen podnim grijanjem i odmah useljiv. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 900 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Résidence Opatovo
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$405,029
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Đenovići, Monténégro
depuis
$2,63M
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
, Monténégro
depuis
$352
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$156,090
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$2,09M
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Afficher tout Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$202,446
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 52–85 m²
2 objets immobiliers 2
Un tout nouveau bâtiment résidentiel moderne dans la ville balnéaire populaire de Bečići. Le bâtiment est situé sur l'autoroute Adriatique, à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva. À proximité, vous trouverez un supermarché et des restaurants de fruits de mer. C'est le cinquième…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
213,597
Apartment 3 chambres
85.0
349,149
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Afficher tout Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Provodina, Monténégro
depuis
$107,441
Nombre d'étages 4
Surface 43–116 m²
44 objets immobiliers 44
Live Apartment Complex „ River Side "in Igalo. Le complexe est dans l'étape de finition interne. Lancement prévu pour 2022 Variantes d'appartement à vendre: Appartements d'une pièce d'une superficie de 39 – 93 m2 à partir de 87 500 euros. Appartement de deux chambres d'une superficie de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0
145,532
Apartment 2 chambres
48.0 – 92.0
165,996 – 354,720
Apartment 3 chambres
66.0 – 116.0
171,673 – 423,595
Apartment 4 chambres
87.0
255,260
Agence
eNovogradnja
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$1,174
Izdaje se opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke.Ispr…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller