Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo

Nouveau complexe résidentiel moderne avec une piscine et sa propre infrastructure à Igalo, à 300 mètres de la mer.

Le complexe est idéalement situé dans un endroit calme, à seulement 5 minutes à pied de la plage de sable fin et à 7 km. longue promenade, l'une des plus pittoresques du Monténégro, devenue le centre de la vie touristique, avec une variété de restaurants, de boutiques et de bars.

Le concept du complexe est de vous fournir la vie la plus détendue et confortable entourée par la nature magnifique du Monténégro. Les bâtiments à faible hauteur nourrissent l'atmosphère chaleureuse. Chaque bâtiment est équipé des ascenseurs de la classe A KONE. Le complexe résidentiel propose 20 appartements avec choix entre une chambre, deux chambres. Les appartements sont vendus avec l'intérieur fini et les articles sanitaires installés. Des appartements entièrement meublés sont également disponibles moyennant des frais supplémentaires. Les finitions de qualité supérieure comprennent des carreaux de céramique d'Italie dans les toilettes, parquet dans les salons et les chambres. Produits sanitaires haut de gamme (Allemagne) et LG Climatisation. Les fenêtres sont en bois et en aluminium pour une insonorisation efficace et pour maintenir un microclimat confortable à toute saison. Internet, la télévision par satellite et la téléphonie IP sont connectés. Tous les appartements disposent de grandes terrasses avec volets mobiles.

La superficie du complexe est de 6 300 m2 ce qui nous a permis de créer l'infrastructure sur le territoire pour un séjour joyeux et varié et la détente. La surface du site et des environs est plate, avec une pente légère et presque invisible.

Le complexe dispose d'une piscine extérieure chauffée avec une zone pour enfants. Un restaurant avec cuisine méditerranéenne, barbecue, aire de jeux pour enfants, buanderie, parking souterrain, une jetée privée avec un bateau pour les excursions maritimes et un service de bateau gratuit de l'aéroport à la résidence.

Pour maintenir la santé et la beauté, il y a une salle de sport équipée et des armoires de cosmétologie médicale pour différents traitements. La société de gestion et de service est toujours disponible et prendra rapidement soin de vous en cas de demandes ou de problèmes. Pour la sécurité des résidents une sécurité 24/7 est fournie, avec des équipements modernes.

Une ville côtière confortable Herceg Novi avec une infrastructure développée, entouré de montagnes boisées est un endroit idéal pour un séjour calme et confortable ou une détente saisonnière. La ville est située à la baie qui a préservé sa beauté et sa pureté naturelles, sur la côte de la mer Adriatique incroyablement claire, qui est considérée comme la ville la moins polluante et respectueuse de l'environnement dans la région méditerranéenne. L'air ici est doux, plein d'arômes d'aiguilles de pin. La saison de plage dure environ 6 mois, la température mensuelle moyenne de l'air et de l'eau est de +23-26°. Environ 300 jours ensoleillés par an. Grand endroit pour des excursions en mer, des vacances sur la plage et des activités nautiques. Depuis le complexe jusqu'à l'aéroport de Tivat – 29 km, jusqu'à l'aéroport de Dubrovnik – 24 km.

À proximité du complexe résidentiel, il y a un célèbre Clinique, avec des programmes de traitement uniques et des bains de boue curative.