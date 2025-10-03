  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,275
;
9
Laisser une demande
ID: 30444
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se i izdaje prostran dupleks stan površine 160 m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Bulevar Josipa Broza, Stari Aerodrom.🔹 Struktura stana:Donji nivo (49 m² – uknjižen): prostran i svijetao dnevni boravak, moderna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i terasa. Prostor je odlično organizovan i funkcionalno uređen, idealan za svakodnevni porodični život.Gornji nivo: četiri komforne spavaće sobe, dva kupatila i dodatni toalet. Veliki prozori u spavaćim sobama pružaju obilje prirodne svjetlosti i stvaraju prijatnu i toplu atmosferu.🔹 Prednosti:Ukupna površina 160 m² (uknjižen na 49 m²)Zapadna orijentacija sa puno sunca i svjetlostiParking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnostStan je idealan i za veću porodicu, ali i kao investicija zbog atraktivne lokacije i odličnog odnosa cijene i kvadrature💰 Cijena za prodaju: 1.940 €/m²💶 Cijena za izdavanje: 1.300 € mjesečnoStan predstavlja rijetku priliku na tržištu – spoj komfora, funkcionalnosti i lokacije.Mogućnost komprezacije za jednosoban stan u Podgorici.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$1,174
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$82,698
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Monténégro
depuis
$164,636
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$166,653
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
M 10, Monténégro
depuis
$146,701
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,275
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosoban stan u Zagoricu.Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Monténégro
depuis
$938,889
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 82m2 l, prodaje se potpuno namjesten kao na slikama!…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller