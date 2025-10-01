  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$939
ID: 28390
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Agence
