  2. Monténégro
  3. Budva
  Quartier résidentiel Prodaja, Budva, Dvosoban stan

Budva, Monténégro
depuis
$194,819
5
ID: 28143
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i odmah useljiv  

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Agence
Agence
