  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$338,000
10
ID: 28603
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju trosoban stan u blizini Central pointa. Stan je smješten na šestom spratu i orjentisan je jugoistočno.Stan je idealnog rasporeda i izuzetno je osvijetljen i prostran. Jedna spavaća soba ima izlaz na terasu i sopstveno kupatilo, dok preostale dvije su u odvojenom bloku gdje se nalaze hodnik i kupatilo.Riječ je o izuzetno atraktivnoj lokaciji, a budući vlasnik na raspolaganju ima parking, dok postoji i mogućnost kupovine garažnog mjesta.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
