  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$253,500
7
ID: 28472
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju troiposoban stan površine 105m² (uključujući terase), smješten na šestom spratu stambene zgrade od ukupno 11 spratova, u zgradi poznatoj kao Ruske kule, Blok 6. Stan je južno orijentisan, što mu obezbjeđuje obilje dnevne svjetlosti tokom cijelog dana. Prodaje se polunamješten. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini škola, vrtića, marketa, parka i ostalih sadržaja potrebnih za udoban porodični život.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
