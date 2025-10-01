  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,526
;
10
Laisser une demande
ID: 28626
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 90m2, u dijelu grada Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, veseraj i dvije terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za zivot. Nalazi se na petom spratu stambene zgrade, koja posjeduj lift. Postoji mogucnost zakupa garaznog mjesta. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini kirije.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$394,333
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$598,814
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,526
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera u Central Pointu!Garsonjera ne posjeduje balkon!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$222,986
Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvoj…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$179,516
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 48 m²
1 objet immobilier 1
Appartements dans une nouvelle boutique bâtiment en construction à Tivat Un complexe résidentiel exclusif avec seulement 5 appartements situés dans un quartier calme et verdoyant de Tivat — Mrčevac, à quelques pas du prestigieux Porto Montenegro, des plages et de toutes les infrastructures e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
181,018
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller