Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
9
ID: 28478
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadržajima. Ispred zgrade je dostupan javni parking. Mjesečna cijena zakupa: 500€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$142,007
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$130,271
Complexe résidentiel Sveti Luka
Pecurice, Monténégro
depuis
$103,336
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$160,440
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$96,236
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$217,118
Prodaje se jednosoban stan površine 55m², smješten na 6. spratu moderne zgrade Zetagradnje u centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan se prodaje kompletno namješten, sa pažljivo biranim namještaj…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosoban stan u City kvartu, površine 41 m², smješten na prvom spratu. Stan je funkcionalan i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa iznosi 450 €. Idealan je za pojedince ili parove koji žele da…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Monténégro
depuis
$161,958
One bedroom apartment with a surface area of ​​43.89 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
