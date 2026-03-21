Raanana, Israël

Dans une des rues les plus recherchees de Raanana . joli appartement de 5 pieces situe au 2e etage Cote Ouest :. terrasse 12 m2 et une deuxieme de 6 m2 depuis la chambre. Pas de mamad.. miklat au rez de chaussee tres bien entretenu. L immeuble est en retrait de la rue . petit jardin de ch…