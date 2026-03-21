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Appartements dans les nouveaux bâtiments

Raanana
27
Giv'at Shmuel
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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
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Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Bel appartement de 118 m2 et 9 m2 de terrasse. parking. orientations Sud/Ouest tres ensoleille. Proche ecole Yahvne. Neuf jamais habite. Prix interessant , inferieur au marche pour une belle surface. Tres grand salon. 2 salle de bain. Vue degagee sur parc
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Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
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Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Immeuble tres recent de 6 etages. Charmant Duplex de 5 pieces de 158 m2 net ( 178 m2 brut ) et 3 salles de bain. Terrasse de 23 m2. Vue degagee. Belle cuisine cachere. 4 chambres a coucher inclus mamad. une vraie pepite au centre ville. au niveau 1 : salon/coin repas/ cuisine / mamad e…
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Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
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Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
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Raanana, Israël
depuis
$1,06M
Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana Un appartement qui se distingue par ce que l’on ne trouve presque plus : de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien. Situé au 4ᵉ étage d’un immeuble rénové il y a deux ans, l’appa…
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Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
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Raanana, Israël
depuis
$3,42M
Tres bel appartement de 200 m2 . 5 pieces .Penthouse duplex 1 seule chambre avec salle e bain a l etage. Tres grand salon 5 m hauteur de plafond. grande terrasse depuis le salon et l espace salle a manger . Cuisine moderne avec ilot. Parquet dans les chambres. A l etage piscine et grande te…
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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Raanana, Israël
depuis
$1,13M
Dans une des rues les plus recherchees de Raanana . joli appartement de 5 pieces situe au 2e etage Cote Ouest :. terrasse 12 m2 et une deuxieme de 6 m2 depuis la chambre. Pas de mamad.. miklat au rez de chaussee tres bien entretenu. L immeuble est en retrait de la rue . petit jardin de ch…
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Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$1,78M
Appartement avec grand jardin – exposition ouest Situé dans une rue recherchée à sens unique, l’une des plus prisées de Raanana. Un véritable jardin privatif de 220 m², exposé ouest, offrant un ensoleillement garanti tout l’après-midi. Appartement de 5 pièces, dont un mamad, avec une joli…
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Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
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Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Raanana, Israël
depuis
$4,734
Un rez-de-jardin en duplex pensé comme une maison en ville. 150 m² habitables répartis sur deux niveaux, avec une vraie séparation entre les espaces de vie et les espaces nuit. Le salon s’ouvre directement sur un jardin privatif de 100 m², permettant de profiter pleinement de l’extérieur au…
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Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
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Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
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Raanana, Israël
depuis
$1,12M
Tres bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idealement place . Proche de tous les commerces et transports. Tres spacieux. 130 m2 net. beneficie de 2 petites terrasses . Mamad et parking. Entierement renove. Investi
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Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Raanana, Israël
depuis
$968,715
Raanana EST recherche. Immeuble apres Tama. 4 pieces Entierement renove . Grandes chambres. Proche de tous commerces et Ecole Ariel
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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
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Raanana, Israël
depuis
$2,63M
RAANANA - Quartier Neve Zemer, PROJET DE GRANDE QUALITE Un nouveau projet dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages DUPLEX 6 pièces 161m² + 2 terrasses de 56 et 40m², étages 6 et 7 , 2 parking et 1 cave : Projet a…
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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
RAANANA - Quartier Neve Zemer, Un nouveau projet haut de gamme dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages Appartement 4 pièces étage 1, 92m² + 12m² terrasse avec 2 parkings et 1 cave : Projet avec permis validé Gar…
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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Appartement de 5 pieces avec terrasse parking et cave. terrasse de 10 m2. jolie cuisine ouverte .immeuble renove avec mamad. centre ville proche synagogue du Rav Pinto a 2 pas d arouza mais calme . Rue a sens unique
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Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Au centre ville de Raanana . Appartement duplex au 3e et dernier etage. Immense salon. Appartement atypique beaucoup de charme. Vue sur le parc . Rue tres demandee. Parking
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Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,14M
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. Résidence Premium: Appartements 2–3 pièces …
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Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Dans une jolie rue calme et residentielle situee a l ouest de Raanana. Maison d angle de 8 pieces. grandes pieces. 4 suites a l etage. Immense sous sol amenage. en tout : 6 salles de bain . 7 toilettes. de nombreux espaces de vie. une jolie piscine
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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,77M
RAANANA - Quartier Neve Zemer, PROJET DE GRANDE QUALITE Un nouveau projet dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages Appartement 6 pièces 156m² + 12m² de terrasse étage 5 , 2 parking et 1 cave : Projet avec permis…
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Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
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Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Raanana, Israël
depuis
$2,47M
Magnifique penthouse de plain pieds. Occupe tout l etage. Tres investi. 6 pieces dont mamad. 2 tres belles terrasse l une de 120 m2 depuis le salon et l autre de 33 m2 depuis la cuisine. 2 parking une grande cave. a voir absolument
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Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$852,798
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. Résidence Premium: Appartements 2–3 pièces …
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Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
appartement neuf 3 p magnifique vue degagee. sur les jardins terrasse de 25 m2. soukka. cote sud et ouest. 2 parkings sous terrain une cave. l appartement est loue jusqu a juillet 2026 a 6200 sh/mois
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Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. 50m2+15m2 terrace Résidence Premium: Apparte…
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Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
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Raanana, Israël
depuis
$987,525
Appartement de 4 pieces avec mamad . 2 salles de bains. terrasse de 12 m2 . 4 eme etage. cuisine moderne. Proche de tous les commerces
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