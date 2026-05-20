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Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$4,02M
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7
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ID: 36799
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv Mardochée Khayat vous présente un projet d’exception, situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre d’Israël. Un emplacement stratégique au cœur de Givat Shmouel, à proximité immédiate des synagogues, des commerces et des axes routiers menant directement à Tel Aviv. Pourquoi investir à Givat Shmouel ? ? Situation géographique idéale : entre Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak et l’université Bar Ilan proche du canyon extérieur Ofer Connexion directe : accès rapide aux autoroutes et au centre du pays Ville à haut standing : qualité de vie élevée, écoles d’excellence, services de haut niveau Accompagnement pour les familles francophones : écoles adaptées aux enfants d’Olim Hadashim, aides scolaires et soutien personnalisé Environnement social dynamique et sécurisé : parfait pour les familles et les investisseurs exigeants Typologies d’appartements disponibles : • 3 pièces – 78 m² + terrasse de 13 m² • 4 pièces – 95 m² + terrasse de 13 m² • 5 pièces – 125 m² + terrasse souccah de 90 m² • 5 pièces – 123 m² + terrasse de 15 m² Prestations haut de gamme : Carrelage granit porcelaine 100×100 Parquet ou carrelage dans les chambres Terrasse au choix : carrelage / parquet / teck Climatisation centralisée VRF dernière génération Portes intérieures design & haut de gamme Cuisine sur mesure avec plan de travail en marbre Salles de bain carrelées jusqu’au plafond Toilettes suspendues Préparation home cinéma Stores électriques dans toute la maison Robinetterie de qualité supérieure Conditions financières avantageuses : • 7% à la signature du contrat • 13% à l’obtention du permis (Juin 2026) • 80% à la remise des clés (Juin 2029) Prix fixe sans indexation

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Giv'at Shmuel, Israël
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