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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf

Raanana, Israël
depuis
$1,11M
06/05/2026
$1,11M
05/05/2026
$1,11M
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6
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ID: 35748
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    rhbt byt hknst

À propos du complexe

Bel appartement de 118 m2 et 9 m2 de terrasse. parking. orientations Sud/Ouest tres ensoleille. Proche ecole Yahvne. Neuf jamais habite. Prix interessant , inferieur au marche pour une belle surface. Tres grand salon. 2 salle de bain. Vue degagee sur parc

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Raanana, Israël
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