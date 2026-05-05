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Quartier résidentiel Givat shmuel : opportunité stratégique au cœur du gush dan

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$919,445
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2
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ID: 36349
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Givat Shmuel : Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d'une forte demande locative et d'un développement urbain constant. Résidence Premium : Appartements 2–3 pièces Format idéal pour investissement locatif à rotation rapide. Atouts différenciants : ✔ Salle de sport ✔ Studio Pilates ✔ Gaming Room ✔ Rooftop avec jacuzzi ✔ Environnement urbain dynamique Pourquoi investir ici ? • Forte tension locative dans la zone • Typologie 2–3 pièces = produit le plus recherché • Localisation stratégique dans le bassin économique israélien • Résidence moderne avec services = valorisation long terme Un actif immobilier équilibré entre rendement locatif et potentiel de plus-value. Grille tarifaire et simulations sur demande

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Giv'at Shmuel, Israël
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