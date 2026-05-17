  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel

Quartier résidentiel

Raanana, Israël
depuis
$5,28M
;
2
Laisser une demande
ID: 36599
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Projet de luxe à Ra’anana, en construction et avec toutes les garanties. Seulement 20 % à payer jusqu’à la livraison. Projet comprenant une piscine, une salle de sport, une salle de cinéma et des boutiques de luxe. Large choix d’appartements et de penthouses à des prix de prévente exceptionnels qui ne reviendront pas. Pour plus d’informations, contactez-nous rapidement. Luxury project in Ra’anana, currently under construction and backed by all guarantees. Pay only 20% until delivery. The project includes a swimming pool, gym, cinema room, and luxury shops. A wide selection of apartments and penthouses at exclusive presale prices that will not return. For more information, please contact us soon.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Sublime 5 pièces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$2,71M
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,39M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,17M
Quartier résidentiel Penthouse duplex à deux pas du lac
Ascalon, Israël
depuis
$2,40M
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,30M
Vous regardez
Quartier résidentiel
Raanana, Israël
depuis
$5,28M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$956,970
Appartement de 4 pièces proche de l'université de Reichman. Miklat dans l'immeuble. Situé dans une rue très agréable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Très demandé en location
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$576,240
appartement 4 pcs dimri 3e etage vue degagee bien entretenue projet de qualite seulement 2 par pallier
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Jérusalem, Israël
depuis
$2,744
En plein centre-ville de Jérusalem dans le nouveau quartier Kiryat Haleom à 2 mn à pied du Cinema City. Face au Gan Saker, très beau 3 pièces de 89 m2 avec balcon, belle vue, très beau séjour rempli de soleil. 2 salles de bain, cave et parking. Libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller