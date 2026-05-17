Quartier résidentiel

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rojet de luxe à Ra’anana, en construction et avec toutes les garanties.
Seulement 20 % à payer jusqu’à la livraison.
Projet comprenant une piscine, une salle de sport, une salle de cinéma et des boutiques de luxe.
Large choix d’appartements et de penthouses à des prix de prévente exceptionnels qui ne reviendront pas.
Pour plus d’informations, contactez-nous rapidement.
Luxury project in Ra’anana, currently under construction and backed by all guarantees.
Pay only 20% until delivery.
The project includes a swimming pool, gym, cinema room, and luxury shops.
A wide selection of apartments and penthouses at exclusive presale prices that will not return.
For more information, please contact us soon.
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Raanana, Israël
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