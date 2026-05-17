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Quartier résidentiel

Raanana, Israël
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Quartier résidentiel
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ID: 36598
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

rojet de luxe à Ra’anana, en construction et avec toutes les garanties. Seulement 20 % à payer jusqu’à la livraison. Projet comprenant une piscine, une salle de sport, une salle de cinéma et des boutiques de luxe. Large choix d’appartements et de penthouses à des prix de prévente exceptionnels qui ne reviendront pas. Pour plus d’informations, contactez-nous rapidement. Luxury project in Ra’anana, currently under construction and backed by all guarantees. Pay only 20% until delivery. The project includes a swimming pool, gym, cinema room, and luxury shops. A wide selection of apartments and penthouses at exclusive presale prices that will not return. For more information, please contact us soon.

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Raanana, Israël
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