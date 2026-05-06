  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Au cœur de la ville. vue sur parc. très grand salon

Quartier résidentiel Au cœur de la ville. vue sur parc. très grand salon

Raanana, Israël
depuis
$1,90M
06/05/2026
$1,90M
05/05/2026
$1,89M
;
3
Laisser une demande
ID: 35759
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski

À propos du complexe

Au centre-ville de Raanana. Appartement duplex au 3e et dernier étage. Immense salon. Appartement atypique avec beaucoup de charme. Vue sur le parc. Rue très demandée. Parking.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,59M
Quartier résidentiel Appartement rénové à deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Opportunité spéciale
Tel-Aviv, Israël
depuis
$748,000
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$975,800
Vous regardez
Quartier résidentiel Au cœur de la ville. vue sur parc. très grand salon
Raanana, Israël
depuis
$1,90M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Afficher tout Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavné, Israël
depuis
$3,84M
Villa prestigieuse a vendre a Gan Yavne Sur un terrain de 500 m2, villa avec piscine 8 mètres sur 4 mètres. Au rez de chaussé séjour cuisine salon et mamad et au 1er étage 4 chambres 2 salles de bains et une terrasse Villa d'exception a quelques minutes d'Ashdod, pas sérieux s'abstenir SVP
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Immeuble moderne de 3 ans. Appartement de 79m² + 7m² de balcon. Ascenseur + parking. Vue dégagée / 250m de la mer. Très beaux volumes
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Jérusalem, Israël
depuis
$2,890
Dans le quartier dynamique de Talpiot, au cœur du centre d’affaires de Jérusalem, découvrez des bureaux modernes de 180 m², répartis en 7 espaces de travail indépendants ainsi qu’une grande salle de réunion. Situés au 1er étage avec ascenseur, ces locaux bénéficient également d’un balcon pri…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller