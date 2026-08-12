  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Investissement immobilier à raanana – 3, 5 pièces lumineux avec parking

Quartier résidentiel Investissement immobilier à raanana – 3, 5 pièces lumineux avec parking

Raanana, Israël
depuis
$895,770
12/08/2026
$895,770
11/08/2026
$898,460
;
4
Laisser une demande
ID: 39807
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Moshe Sne

À propos du complexe

Situé rue Rivka Gover à Raanana, ce bien de 3,5 pièces offre une surface de 80 m², une place de parking et se trouve dans un immeuble très bien entretenu avec ascenseur. Grâce à son mamad, sa luminosité exceptionnelle et son fort potentiel, il constitue un choix idéal pour une famille comme pour un investissement. Le quartier se distingue par son atmosphère paisible, ses parcs verdoyants, ses écoles réputées et sa proximité avec les commerces. Tout en profitant du calme, vous êtes rapidement connecté au centre-ville de Raanana et aux axes vers Tel Aviv. ? Les biens dans ce secteur sont très recherchés. Attendre, c'est risquer de manquer une belle opportunité.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces dans un projet neuf à proximité de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,08M
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,16M
Quartier résidentiel Exclusivité | rue nordau, rishon lezion – appartement neuf 4 pièces du promoteur, jamais habité
Rishon LeZion, Israël
depuis
$849,150
Quartier résidentiel Bel appartement, vue sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$765,900
Quartier résidentiel Appartement situé au cœur de tel aviv dans immeuble style bauhaus
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel Investissement immobilier à raanana – 3, 5 pièces lumineux avec parking
Raanana, Israël
depuis
$895,770
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
À vendre dans un endroit calme et bucolique du quartier d'Arnona, un appartement de 4 pièces, 90m2, au premier étage, dans une petite copropriété, avec mirpeset, cave et parking. À proximité des transports en commun et du quartier commercial de Talpiot. Prix : 3650000 Shekels
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Centre-ville – grand 4 pièces
Quartier résidentiel Centre-ville – grand 4 pièces
Quartier résidentiel Centre-ville – grand 4 pièces
Quartier résidentiel Centre-ville – grand 4 pièces
Quartier résidentiel Centre-ville – grand 4 pièces
Afficher tout Quartier résidentiel Centre-ville – grand 4 pièces
Quartier résidentiel Centre-ville – grand 4 pièces
Netanya, Israël
depuis
$799,200
4 pièces – 125 m² Immeuble avec ascenseur et parking souterrain Idéal pour division
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
En plein centre-ville, du côté de la Grande Synagogue, à proximité de Mamilla et du David Citadel Hotel à 7 min à pied, dans un bel immeuble de standing avec gardien 24h/24, piscine, salle de sport et jacuzzi. Très beau 2 pièces à vendre de 45 m² net (surface israélienne 52 m²) très bien age…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller