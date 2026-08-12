Quartier résidentiel Investissement immobilier à raanana – 3, 5 pièces lumineux avec parking

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Situé rue Rivka Gover à Raanana, ce bien de 3,5 pièces offre une surface de 80 m², une place de parking et se trouve dans un immeuble très bien entretenu avec ascenseur. Grâce à son mamad, sa luminosité exceptionnelle et son fort potentiel, il constitue un choix idéal pour une famille comme pour un investissement.
Le quartier se distingue par son atmosphère paisible, ses parcs verdoyants, ses écoles réputées et sa proximité avec les commerces. Tout en profitant du calme, vous êtes rapidement connecté au centre-ville de Raanana et aux axes vers Tel Aviv.
? Les biens dans ce secteur sont très recherchés. Attendre, c'est risquer de manquer une belle opportunité.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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