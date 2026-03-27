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Magasins à vendre en Malte

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15 propriétés total trouvé
Boutique dans Sliema, Malte
Boutique
Sliema, Malte
Sliema Prime Commercial Street Level avec permis de bureau (le propriétaire donne la permiss…
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Boutique dans Msida, Malte
Boutique
Msida, Malte
Une boutique est disponible à la vente à Msida. La propriété est entièrement terminée et prê…
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Boutique dans La Valette, Malte
Boutique
La Valette, Malte
Situé dans l'emblématique Republic Street, ce magasin est situé dans le quartier commerçant …
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Boutique dans Mosta, Malte
Boutique
Mosta, Malte
Nombre de salles de bains 1
Boutiques commerciales à vendre Mosta Une excellente occasion d'acquérir des magasins comme…
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Boutique dans Gzira, Malte
Boutique
Gzira, Malte
Nouvelle propriété commerciale finie dans une route animée Gzira Idéal pour magasin ou burea…
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Boutique dans Fgura, Malte
Boutique
Fgura, Malte
Une toute nouvelle boutique commerciale est en construction pour une utilisation de classe 4…
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Boutique dans Birkirkara, Malte
Boutique
Birkirkara, Malte
Un magasin de 100 pieds de profondeur sur 16 pieds de largeur sur 2 étages dans une zone de …
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Boutique dans Munxar, Malte
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Munxar, Malte
Cette propriété à vendre à Munxar offre une occasion unique de posséder un magasin et garage…
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Boutique dans Msida, Malte
Boutique
Msida, Malte
Ce magasin lumineux et fraîchement fini de 35 m2 est situé dans un quartier central de Msida…
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Boutique dans Attard, Malte
Boutique
Attard, Malte
Nombre de salles de bains 1
Un magasin de classe 4B à Mriehel dans un quartier privilégié avec un bon commerce de passe …
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Boutique dans Safi, Malte
Boutique
Safi, Malte
Nombre de salles de bains 1
Cette superbe propriété à Safi dispose de luxe et de commodité dans un paquet impressionnant…
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Boutique dans Luqa, Malte
Boutique
Luqa, Malte
Un coin magasin dans un prime sont à Luqa, avec un bon commerce de passe
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Boutique dans Qormi, Malte
Boutique
Qormi, Malte
2 commerces à Qormi dans une zone très centrale avec un bon commerce de passe, Classe 4B
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Boutique dans Xaghra, Malte
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Xaghra, Malte
Cette propriété commerciale spacieuse et polyvalente située à Rabat, Victoria Gozo, zone UCA…
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Boutique dans Birkirkara, Malte
Boutique
Birkirkara, Malte
Bienvenue à ce tout nouveau, haut de gamme, entièrement équipé et plein de magasin de lumièr…
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