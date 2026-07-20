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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer

Herzliya, Israël
depuis
$1,31M
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6
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ID: 38722
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Sara Malkin

À propos du complexe

Référence : HR 133 Quartier : Herzliya Pituah, 1ere ligne de mer 2 pièces Surface de 58 m2 Face à la mer, vue imprenable 10e étage avec ascenseurs Climatisation

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
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