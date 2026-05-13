Programmes d'immigration en Malte

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Deuxième citoyenneté
Deuxième citoyenneté en Malte
Deuxième citoyenneté en Malte
Malte Malte
depuis
$690,000
Type de programme d'immigration Deuxième citoyenneté
Durée du processus depuis 12 months
Un visa d'or est un programme de résidence par investissement qui accorde aux ressortissants de pays tiers un permis de séjour grâce à un investissement admissible. Il permet d'accéder à la région de Shengen et d'accéder à la résidence permanente ou à la citoyenneté. Les programmes de visa d…
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