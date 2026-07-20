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Quartier résidentiel L'impression de vivre à la campagne… au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,804
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7
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ID: 38443
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Rachel Imenu, 33

À propos du complexe

Et si le véritable luxe à Jérusalem n'était pas le nombre de mètres carrés, mais le calme, les arbres et l'impression de rentrer chaque soir dans une petite maison indépendante ? Nichée discrètement à l'arrière d'une magnifique maison en pierre de Jérusalem, cette location rare offre une qualité de vie que l'on rencontre très rarement sur le marché. Dès l'entrée privative, le bruit de la ville disparaît pour laisser place à un véritable jardin arboré où l'on imagine déjà les petits-déjeuners à l'ombre, les soirées d'été entre amis, un potager ou un chien profitant pleinement de cet espace exceptionnel. L'appartement développe environ 40 m² selon l'Arnona et comprend un agréable séjour ouvert sur une cuisine rénovée, une grande chambre avec de nombreux rangements ainsi qu'une salle de bains confortable. L'ensemble est fonctionnel, chaleureux et prêt à accueillir ses futurs occupants dès le 1er septembre. Situé au cœur de Katamon Hayeshana, l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem, vous profitez d'un environnement résidentiel très calme tout en étant à quelques minutes des commerces, cafés, écoles, synagogues et transports. Une adresse idéale pour une personne seule ou un jeune couple à la recherche d'un cadre de vie différent, où la nature fait partie du quotidien sans renoncer aux avantages de la ville. Disponible à partir du 1er septembre.

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Jérusalem, Israël
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