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Entrepôts à vendre en Malte

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10 propriétés total trouvé
Entrepôt dans Marsa, Malte
Entrepôt
Marsa, Malte
Cet important garage à six voitures offre un stockage exceptionnel, une flexibilité et un po…
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Entrepôt dans Marsa, Malte
Entrepôt
Marsa, Malte
Une occasion rare d'acquérir un espace commercial polyvalent: cette propriété à vendre est u…
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Entrepôt dans Qormi, Malte
Entrepôt
Qormi, Malte
Un entrepôt à Handaq
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Entrepôt dans Qormi, Malte
Entrepôt
Qormi, Malte
Locaux commerciaux/entrepôt (460 m2) situés dans la zone industrielle de Handaq. Coin Propri…
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Entrepôt dans Qormi, Malte
Entrepôt
Qormi, Malte
Un vaste entrepôt industriel situé dans la région industrielle de Hal Qormi. La propriété es…
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Entrepôt dans Qormi, Malte
Entrepôt
Qormi, Malte
Handaq Nouveaux entrepôts d'angle situés dans un quartier industriel calme à vendre. -Enviro…
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Entrepôt dans Santa Venera, Malte
Entrepôt
Santa Venera, Malte
Un entrepôt spacieux à Santa Venera répartis sur trois étages, mesurant environ 80 pieds sur…
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Entrepôt dans Birkirkara, Malte
Entrepôt
Birkirkara, Malte
Un grand magasin à vendre sur une route principale occupée à Birkirkara. Cette propriété a u…
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Entrepôt dans Qormi, Malte
Entrepôt
Qormi, Malte
Nombre de salles de bains 4
Site commercial dans un très bon emplacement - Central Business District, W60xL60 Comprend 2…
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Entrepôt dans Qormi, Malte
Entrepôt
Qormi, Malte
Un entrepôt massif d'environ 3000m2 dans un emplacement privilégié à Qormi
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