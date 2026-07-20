  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement familial de 4 pièces rénové – 2 salles de bains, spacieux et lumineux

Quartier résidentiel Appartement familial de 4 pièces rénové – 2 salles de bains, spacieux et lumineux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
;
9
Laisser une demande
ID: 38521
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

À propos du complexe

Parking, ascenseur. Quartier Kikar HaMedina – idéal pour une grande famille.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Pied-à-terre idéal situé à 10 min de la mer - parking, ascenseur, balcon - immeuble neuf proche plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Quartier résidentiel Potentiel ! 4 pièces à rénover dans petite rue résidentielle entre la rue sokolov et basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
Quartier résidentiel L'un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,22M
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Raanana, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel Maison natif 600
Netanya, Israël
depuis
$4,66M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement familial de 4 pièces rénové – 2 salles de bains, spacieux et lumineux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la rue shenkin, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, rénové, idéal grande famille
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la rue shenkin, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, rénové, idéal grande famille
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la rue shenkin, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, rénové, idéal grande famille
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la rue shenkin, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, rénové, idéal grande famille
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la rue shenkin, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, rénové, idéal grande famille
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la rue shenkin, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, rénové, idéal grande famille
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,46M
Appartement familial situé dans le cœur de Tel Aviv, proche de Shenkin. Mamad, ascenseur, balcon. 5 pièces au 3ème étage sur rue. À ne pas louper !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces de haut standing à vendre, entièrement rénové et meublé, dizengoff, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces de haut standing à vendre, entièrement rénové et meublé, dizengoff, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces de haut standing à vendre, entièrement rénové et meublé, dizengoff, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces de haut standing à vendre, entièrement rénové et meublé, dizengoff, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces de haut standing à vendre, entièrement rénové et meublé, dizengoff, tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces de haut standing à vendre, entièrement rénové et meublé, dizengoff, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Référence : TL 2692 Quartier : Dizengoff, quartier calme et verdoyant Immeuble boutique récent Seulement un appartement par étage Joli 3 pièces de haut standing dont mamad Surface de 75 m² Terrasse de 7 m² 3e étage avec ascenseur Climatisation Entièrement rénové et meublé à un niveau haut de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,53M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situé dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Immenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5 minutes à pied du centre-ville, et d'…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller