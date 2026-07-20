  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Centre-ville netanya - rue abbah hillel

Quartier résidentiel Centre-ville netanya - rue abbah hillel

Netanya, Israël
depuis
$803,600
;
7
Laisser une demande
ID: 38472
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Immeuble récent - 4 pièces 107 m² + balcon. Vue dégagée. Proche commodités et centre commercial. Parking. Ascenseur shabbat.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vieux nord – rez-de-chaussée avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$902,000
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Jérusalem, Israël
depuis
$2,952
Quartier résidentiel Belle opportunité à ne pas rater ! 4 pièces à vendre dans un immeuble récent, het, ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$718,320
Quartier résidentiel Superbe penthouse - talpiot
Jérusalem, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Luxueux 5 pièces + terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Centre-ville netanya - rue abbah hillel
Netanya, Israël
depuis
$803,600
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$980,720
En plein cœur du beau Florentine 2 pièces avec ascenseur + balcon Appartement sur rue Excellent état Étage élevé Parfait pour un premier achat ou bien pour investir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tel-aviv : superbe appartement À vendre À 5 min À pied de la plage
Quartier résidentiel Tel-aviv : superbe appartement À vendre À 5 min À pied de la plage
Quartier résidentiel Tel-aviv : superbe appartement À vendre À 5 min À pied de la plage
Quartier résidentiel Tel-aviv : superbe appartement À vendre À 5 min À pied de la plage
Quartier résidentiel Tel-aviv : superbe appartement À vendre À 5 min À pied de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Tel-aviv : superbe appartement À vendre À 5 min À pied de la plage
Quartier résidentiel Tel-aviv : superbe appartement À vendre À 5 min À pied de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
À seulement 5 minutes à pied de la plage Superbe appartement situé dans un immeuble récent de 3 ans. Appartement 3 pièces • 63 m² habitables • Terrasse (mirpeset) de 8 m² • Mamad (pièce sécurisée) • Parking robotisé • 3ᵉ étage avec ascenseur (accessible PMR) • Orientations Sud et Est • Appa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, balcon sur la mer, bien agencé
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, balcon sur la mer, bien agencé
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, balcon sur la mer, bien agencé
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, balcon sur la mer, bien agencé
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, balcon sur la mer, bien agencé
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, balcon sur la mer, bien agencé
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, balcon sur la mer, bien agencé
Ashdod, Israël
depuis
$1,15M
Reference : AS 905 Quartier Marina Magnifique 4.5 pièces de 144 m2 + terrasse. 6 eme étage sur 18. 3 ascenseurs dont un de chabat. 2 places de parking . Une cave . Totalement rénové . Mamad . Clim
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller