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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, dans un immeuble neuf, neuf, spacieux, grand jardin, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,25M
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ID: 38426
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

À propos du complexe

sublime rez de chausse 214 habitable + 144 2 de terrasse (jardin ) 5 pieces !!!! spacieux !!!!! lumineux !!!!! 2 salles de bains !!!!!! 3 toilettes situe a 7 mn de la mer ( frishman) !!!!!!!!!!!!! 2 parking

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Tel-Aviv, Israël
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