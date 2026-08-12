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Quartier résidentiel Investissement privilégié bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$682,650
12/08/2026
$682,650
11/08/2026
$684,700
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4
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ID: 39806
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À VENDRE à Bat Yam • Appartement récent (2 ans) de 3 pièces à vendre • 1er étage, côté arrière • 75 m² + 11 m² de mirpeset • Mamad • Parking • Ascenseur • Appartement au calme, orienté arrière • Immeuble neuf

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Bat Yam, Israël
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