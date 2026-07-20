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Quartier résidentiel Appartement à louer – 2 pièces, 55 m² – bet hakerem, jérusalem | 1er étage, terrasse 8 m² sans souccah, dans immeuble neuf de 4 étages

Jérusalem, Israël
depuis
$2,132
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ID: 38547
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Megadim, 24

À propos du complexe

Appartement à louer – 2 pièces, 55 m² – Bet Hakerem, Jérusalem 1er étage, terrasse de 8 m² sans souccah, dans un immeuble neuf de 4 étages. Proche du tramway. 2 pièces : 1 chambre (mamad), 1 salle de douche, 1 WC séparé. Climatisation, chauffage au sol. Parking, ascenseur. Loyer : 6 500 ₪/mois – Ce prix ne comprend pas nos frais d'agence. Vaad bayit : 300 ₪/mois – Arnona : 420 ₪/mois.

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Jérusalem, Israël
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