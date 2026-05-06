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Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,50M
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ID: 35678
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 27

À propos du complexe

À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de 4 pièces (119 m² habitables + 11 m² de terrasse ensoleillée) au 2e étage. Façade avec de larges ouvertures. Orientation : Sud et Est. Agencement optimal. (Architecte : Gidi Bar Orian). Parking souterrain. Loyer perçu pendant la construction (selon l'estimation d'un expert). Livraison prévue : Été 2028.

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Tel-Aviv, Israël
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