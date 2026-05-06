  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing

Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,73M
;
10
Laisser une demande
ID: 36079
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Maze, 15 Chelouche Gallery For Contemporary Art

À propos du complexe

En plein cœur du quartier de Rothschild Petite rue calme proche de Shenkin, Balfour et Mazeh 173 m² + 1 m² terrasse

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,06M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Ascalon, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
Quartier résidentiel Appartement à louer à mamilla
Jérusalem, Israël
depuis
$13,520
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,73M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,11M
À vendre – superbe appartement rénové de 5 pièces (105 m² net) avec une belle terrasse de 20 m², au 2ᵉ étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur. L’appartement se distingue par sa luminosité, son calme, et sa parfaite répartition des espaces : séjour agréable, cuisine moderne, suite…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Raanana, Israël
depuis
$1,21M
Dans une des rues les plus recherchees de Raanana . joli appartement de 5 pieces situe au 2e etage Cote Ouest :. terrasse 12 m2 et une deuxieme de 6 m2 depuis la chambre. Pas de mamad.. miklat au rez de chaussee tres bien entretenu. L immeuble est en retrait de la rue . petit jardin de ch…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Quartier résidentiel Appartement d'exception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
RUE TRÈS RECHERCHÉE À 2 PAS DE ROTHSCHILD CALME LUMINEUX ET VERDOYANT PRESTATIONS HAUT DE GAMME ASCENSEUR ET PARKING GRAND BALCON
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller