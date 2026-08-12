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Quartier résidentiel Avec terrasse, agreable, bel appartement, magnifique, projet de qualite

Tel-Aviv, Israël
depuis
$982,350
12/08/2026
$982,350
11/08/2026
$985,300
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ID: 39793
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Reference NTL 124-4 C'est dans l'emblématique quartier de Jaffa, au sud de Tel Aviv près de Bat Yam, qu'est proposé à la vente des 4 pièces neufs du promoteur de 94m2 + 10m2 de terrasse. Projet Tama 38 de haut niveau, comprenant 3 immeubles de 8 étages chacun qui compose ce petit quartier résidentiel de grande qualité. Chaque appartement dispose bien entendu d'un mamad et d'une place de parking souterrain (automatique). La livraison est prévue pour Février 2026. Nous avons aussi des 4.5 pièces et penthouses en vente dans ce projet.

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Tel-Aviv, Israël
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