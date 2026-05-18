Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
En vente exclusive | 238, rue Ben Yehuda, Tel Aviv
Dans un quartier calme !
Dans un emplacement très recherché, à quelques minutes de la mer et de la promenade, un appartement 2 pièces rénové et exceptionnel offrant un fort potentiel d'aménagement
▪️ 67 m²
▪️ 3e étage (galerie + 2)
▪️ Petit ascenseur dans l'immeuble
▪️ Rénové et lumineux
▪️ 1 salle de bain + 2 WC
▪️ Abri dans l'immeuble
▪️ Actuellement loué 7 800 NIS par mois avec un nouveau bail d'un an et une clause de résiliation anticipée de trois mois – idéal également pour les investisseurs
✨ Atout majeur : Permis de construire (TAMA) déjà déposé auprès de la mairie, avec un contrat signé par les locataires avec le constructeur Yaez. Demande de permis de construire en cours auprès de la mairie. Dans le cadre de ce projet, l'ajout d'un balcon d'environ 10 m² est prévu, ainsi qu'une possible extension de l'appartement d'environ 5 m² + 250 000 shekels pour des travaux de rénovation.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour