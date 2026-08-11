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Quartier résidentiel Appartement a louer en centre ville - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,505
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3
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ID: 39772
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

L’appartement est particulièrement adapté à la colocation et dispose de placards intégrés. Emplacement central et très pratique, à proximité de toutes les commodités, des transports en commun et des lieux de loisirs.

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Jérusalem, Israël
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