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Quartier résidentiel Nouveau projet luxueux à bat yam – tour de prestige à 400 m de la plage

Bat Yam, Israël
depuis
$1,27M
12/08/2026
$1,27M
11/08/2026
$1,27M
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6
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ID: 39790
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Nouveau projet luxueux à Bat Yam – Tour de prestige à 400 m de la plage Un emplacement exceptionnel en plein centre-ville Ce projet se situe à seulement 400 mètres de la plage, en plein cœur de Bat Yam. Il bénéficie d'un cadre de vie idéal avec commerces, écoles, synagogues et centres culturels à proximité. La station de tramway, au pied de l'immeuble, permet de rejoindre Tel Aviv en seulement 12 minutes. Une tour luxueuse de 35 étages Ce projet architectural moderne allie élégance et confort. Il offre des prestations haut de gamme avec des baies vitrées et des espaces raffinés. • Immense lobby avec une hauteur de 7 mètres • Deux salles privées : salle de sport et salle modulable (conférences ou jeux pour enfants) • Local à vélos • Quatre ascenseurs rapides, dont un de Chabbat • Parking souterrain sur six niveaux Des appartements avec vue mer Le projet propose des appartements de 2 à 5 pièces ainsi que des penthouses. Tous bénéficient de finitions luxueuses, de hauts plafonds et de murs vitrés dans le salon. La vue mer est garantie depuis chaque mirpeset, avec un panorama exceptionnel sur les étages élevés. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et organiser une visite. Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans votre projet immobilier en Israël.

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Bat Yam, Israël
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