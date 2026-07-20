  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana

Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana

Raanana, Israël
depuis
$970,880
;
4
Laisser une demande
ID: 38507
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Motzkin, 19

À propos du complexe

NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochee Khayat est fier de vous présenter un nouveau programme immobilier d'exception, réalisé par l'un des constructeurs les plus prestigieux de Ra'anana. Situé rue Hagalil, à quelques pas de la célèbre rue Ahuza, ce projet bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité immédiate des commerces, restaurants, cafés, écoles, synagogues et de toutes les commodités. Des appartements pour tous les projets de vie : * 2,5 pièces modernes et parfaitement optimisés * 3 pièces élégants et fonctionnels * 4 pièces spacieux et lumineux * 5 pièces familiaux aux prestations haut de gamme Chaque appartement a été conçu avec une architecture contemporaine, des matériaux de qualité, de belles terrasses et des prestations de standing, afin d'offrir un confort de vie exceptionnel. La prévente est le meilleur moment pour investir : bénéficiez des meilleurs prix de lancement, d'un large choix d'appartements et d'un fort potentiel de valorisation. The Agencis® – Le spécialiste des projets neufs en Israël.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Potentiel ! 4 pièces à rénover dans petite rue résidentielle entre la rue sokolov et basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, neuf, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Quartier résidentiel Rue rav kook proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$639,600
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces dans immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$970,880
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! clinique/magasin à louer, hakirya/maar, ashdod, proche de toutes commodités
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! clinique/magasin à louer, hakirya/maar, ashdod, proche de toutes commodités
Ashdod, Israël
depuis
$2,329
Référence : 6951 Quartier : Hakirya/Maar À la location clinique/magasin Surface de 85 m² Climatisation Entrée immédiate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Immeuble moderne proche du parc Hayarkon 108m² + 10m² de balcon 5 pièces haut de gamme entièrement meublées Ascenseur / parking / mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild
Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild
Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild
Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild
Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild
Afficher tout Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild
Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,20M
Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv, dans une rue calme à proximité de la place Habima et du boulevard Rothschild. Immeuble rénové il y a 3 ans. Rez-de-chaussée. 84 m². 2,5 pièces très spacieuses. Possibilité de transformer facilement en 3 pièces. Cuisine séparée, balcon fermé et balc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller