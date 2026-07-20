Quartier résidentiel Un bien rare, pensé pour une clientèle en quête d'espace et d'exclusivité.

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✨ À vendre en exclusivité – Penthouse d'exception de 6 pièces à Ra'anana Est ✨
Un bien rare, pensé pour une clientèle en quête d'espace et d'exclusivité.
Situé dans un immeuble récent, ce magnifique penthouse de 169 m² nets, seul appartement à son étage, offre une qualité de vie exceptionnelle dans un environnement résidentiel recherché.
Son véritable point fort : 153 m² de terrasses, répartis entre une spectaculaire terrasse de 120 m² et une seconde terrasse de 33 m², créant un prolongement naturel des espaces de réception et de vie.
✔️ 169 m² nets
✔️ Penthouse de 6 pièces
✔️ Seul appartement à l'étage
✔️ Deux terrasses de 120 m² et 33 m²
✔️ Immeuble récent
✔️ Deux parkings couverts
✔️ Cave
✔️ À proximité du Country Club
Un penthouse d'exception où les volumes, les espaces extérieurs et l'exclusivité d'un étage privatif se conjuguent pour offrir un cadre de vie rare à Ra'anana Est.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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