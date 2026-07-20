  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Un bien rare, pensé pour une clientèle en quête d'espace et d'exclusivité.

Quartier résidentiel Un bien rare, pensé pour une clientèle en quête d'espace et d'exclusivité.

Raanana, Israël
depuis
$2,64M
;
8
Laisser une demande
ID: 38439
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaYetsira, 12 Rosen Meents

À propos du complexe

✨ À vendre en exclusivité – Penthouse d'exception de 6 pièces à Ra'anana Est ✨ Un bien rare, pensé pour une clientèle en quête d'espace et d'exclusivité. Situé dans un immeuble récent, ce magnifique penthouse de 169 m² nets, seul appartement à son étage, offre une qualité de vie exceptionnelle dans un environnement résidentiel recherché. Son véritable point fort : 153 m² de terrasses, répartis entre une spectaculaire terrasse de 120 m² et une seconde terrasse de 33 m², créant un prolongement naturel des espaces de réception et de vie. ✔️ 169 m² nets ✔️ Penthouse de 6 pièces ✔️ Seul appartement à l'étage ✔️ Deux terrasses de 120 m² et 33 m² ✔️ Immeuble récent ✔️ Deux parkings couverts ✔️ Cave ✔️ À proximité du Country Club Un penthouse d'exception où les volumes, les espaces extérieurs et l'exclusivité d'un étage privatif se conjuguent pour offrir un cadre de vie rare à Ra'anana Est.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,05M
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,17M
Quartier résidentiel Gindi tlv - 4 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,73M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! bien agencé, calme rue basel, spacieux à rénover
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Rue remez - proche de la kikar
Netanya, Israël
depuis
$977,440
Vous regardez
Quartier résidentiel Un bien rare, pensé pour une clientèle en quête d'espace et d'exclusivité.
Raanana, Israël
depuis
$2,64M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3, 5 pièces à louer au cœur de ramat gan
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3, 5 pièces à louer au cœur de ramat gan
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,640
Référence : 6868 Quartier : Centre-ville 3,5 pièces Surface de 75 m² Terrasse 2e étage
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Quartier résidentiel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Quartier résidentiel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Quartier résidentiel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Quartier résidentiel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Quartier résidentiel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Quartier résidentiel À vendre à ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$770,800
À vendre à Ashdod, superbe appartement de 4 pièces avec suite parentale dans le quartier francophone de youd bet, calme et dans un emplacement privilégié. Au cœur du quartier, ce magnifique appartement vous attend. - 5e étage sur 6 - Surface habitable d'environ 110 m² - Immeuble bien entrete…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller