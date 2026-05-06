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Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
06/05/2026
$1,79M
05/05/2026
$1,78M
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ID: 35607
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

À propos du complexe

Nouveau projet situé à Katamon Jérusalem proche de toutes facilités, commerces, restaurants, Canyon Hadar, proche d'Emek Refaim. Immeuble de 7 étages livrable en mars 2026. Pinoui/binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, parking, cave en option, intercom. Derniers appartements 4 pièces, rez-de-jardin : 131 m² et 28 m² de jardin à 5.270.000 sh, 4 pièces 113 m² et 35 m² de jardin à 4.720.000 sh. Les prix sont sujets à variation et ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes. Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite.

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Jérusalem, Israël
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