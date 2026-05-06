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Quartier résidentiel Centre-ville herzliya. immeuble récent. Étage élevé. vue dégagée. terrasse souccah.

Herzliya, Israël
depuis
$1,36M
06/05/2026
$1,36M
05/05/2026
$1,35M
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6
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ID: 35757
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    HaSharon, 11

À propos du complexe

Bel appartement de 5 pièces situé au centre-ville de Herzliya. Proche de toutes les commodités. L'appartement bénéficie de 2 salles de bain, d'un espace buanderie (3 toilettes), 1 grand salon et cuisine moderne. Mamad. Parking souterrain.

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Herzliya, Israël
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