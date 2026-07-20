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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38665
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

Reference : TL 2416 Quartier Florentine 3 pièces de 70 m2 + 14 m2 de terrasse . 3 ème étage avec ascenseur. Il est vendu avec une place de parking. Actuellement loué à 8500 nis/mois

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Tel-Aviv, Israël
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