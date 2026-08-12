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Quartier résidentiel Bonne occasion à ne pas manquer ! 4, 5 pièces spacieux à vendre, vue imprenable sur la mer, quartier alef, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$749,250
12/08/2026
$749,250
11/08/2026
$751,500
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ID: 39776
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Référence : AS 1016 Quartier : Alef, proche de toutes commodités et de la mer Grand 4,5 pièces avec mamad Surface de 125 m² 2 terrasses dont une de 15 m² avec vue panoramique sur la mer 15e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain Dressing Parking privé

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

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