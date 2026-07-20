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Quartier résidentiel Beau 3 pièces avec vue

Ascalon, Israël
depuis
$455,920
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ID: 38640
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    HaLilac

À propos du complexe

3 pièces spacieux dans le quartier Afridar, avec vue dégagée.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
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