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Quartier résidentiel Mini penthouse

Jérusalem, Israël
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$3,68M
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Quartier résidentiel Mini penthouse
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ID: 36297
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Naftali, 8

À propos du complexe

Appartement de luxe 4 chambres à Baka, Jérusalem. Une occasion rare juste à côté du parc, au cœur de Baka. Cet appartement entièrement rénové et flambant neuf s'étend sur 150 m² et a été conçu et fini selon les normes les plus élevées. Caractéristiques de la propriété : 4 chambres spacieuses et ensoleillées - 3 salles de bains modernes avec des finitions élégantes - cuisine casher de luxe avec 2 fours, 2 éviers et 2 lave-vaisselle - 2 balcons de soukkah avec une belle vue sur la verdure . Trois Expositions, plein de lumière naturelle - Parking sécurisé pour l'ensemble de l'immeuble - Mamad (chambre de sécurité) - Prêt à emménager. Avec ses espaces ouverts lumineux et son design haut de gamme, ce mini penthouse offre confort, fonctionnalité et style. Situé à quelques pas des cafés, des magasins et des attractions culturelles, ce bien allie luxe moderne et charme de l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem. Prix demandé : 10 900 000 nis.. link de visite virtuelle sur demande

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Jérusalem, Israël
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