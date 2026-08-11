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Quartier résidentiel Appartement a vendre - holylland - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
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ID: 39774
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ – HOLYLAND, JÉRUSALEM Appartement 4,5 pièces | 141 m², à l’origine 5 pièces • Grand salon spacieux • 2 grandes terrasses • 2 salles de bain, dont une dans la suite parentale • 2 places de parking • Résidence de standing avec lobby élégant • Salle de sport & synagogue dans la résidence

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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