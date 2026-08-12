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Quartier résidentiel Mini-penthouse d'exception à ashkelon – vue imprenable sur le lac

Ascalon, Israël
depuis
$748,917
12/08/2026
$748,917
11/08/2026
$751,166
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ID: 39805
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Ce mini-penthouse à Ashkelon, situé dans le quartier prisé d'Agamim, offre un emplacement unique en première ligne face au lac. Niché au 3ᵉ et dernier étage d'un immeuble boutique récent, ce bien haut de gamme combine confort et prestations de luxe. Un espace moderne et raffiné : • Superficie : 112 m² + terrasse de 30 m² avec vue dégagée sur le lac • Étage : 3ᵉ et dernier étage d'un immeuble boutique de 5 ans • Deux places de parking privées • Cave incluse Des finitions haut de gamme pour un confort absolu : • Grande pergola design sur la terrasse • Cuisine haut de gamme avec îlot central moderne • Placards sur-mesure inclus • Console en pierre naturelle sur la terrasse Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et réservez votre visite !

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Ascalon, Israël
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