Quartier résidentiel Mini-penthouse d'exception à ashkelon – vue imprenable sur le lac

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Ce mini-penthouse à Ashkelon, situé dans le quartier prisé d'Agamim, offre un emplacement unique en première ligne face au lac. Niché au 3ᵉ et dernier étage d'un immeuble boutique récent, ce bien haut de gamme combine confort et prestations de luxe.
Un espace moderne et raffiné :
• Superficie : 112 m² + terrasse de 30 m² avec vue dégagée sur le lac
• Étage : 3ᵉ et dernier étage d'un immeuble boutique de 5 ans
• Deux places de parking privées
• Cave incluse
Des finitions haut de gamme pour un confort absolu :
• Grande pergola design sur la terrasse
• Cuisine haut de gamme avec îlot central moderne
• Placards sur-mesure inclus
• Console en pierre naturelle sur la terrasse
Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et réservez votre visite !
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
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