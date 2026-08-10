  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À ne pas rater ! 4 pièces à louer, proche de toutes commodités dans un bel immeuble, bet, ashdod

Quartier résidentiel À ne pas rater ! 4 pièces à louer, proche de toutes commodités dans un bel immeuble, bet, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,632
;
8
Laisser une demande
ID: 39763
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : 7001 Quartier : Bet, proche des transports et des commerces Immeuble rénové (après Tama) 4 pièces (appartement divisé en deux) dont mamad Surface de 108 m2 Terrasse 5e étage avec ascenseur Climatisation Entrée immédiate

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique appartement à louer à mordot arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$4,662
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,30M
Quartier résidentiel Grand 2 pièces dans un immeuble d'exception
Tel-Aviv, Israël
depuis
$899,100
Quartier résidentiel Tour de luxe - neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,93M
Quartier résidentiel Duplex-toit – ramot tsahala
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,30M
Vous regardez
Quartier résidentiel À ne pas rater ! 4 pièces à louer, proche de toutes commodités dans un bel immeuble, bet, ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,632
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,992
Référence: 6767 Quartier: Centre-ville, près de la mer Immeuble neuf et moderne Magnifique 4 pièces Entièrement meublé Surface de 110 m2 Terrasse de 14 m2 3e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain Prestations de l’immeuble: gardien et salle de sport Vaad: 1330 nis/mois Arn…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! location de magasins, proche de tel aviv
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! location de magasins, proche de tel aviv
Azor, Israël
depuis
$1,332
Référence : 6863 À Azor dans le projet Afridar, proche de Ramat Gan et de Tel Aviv Location de 2 magasins Surface de 74 m² Climatisation Toilettes Possibilité d'ouvrir un stand de restauration sur place Possibilité de louer un magasin ou de le diviser Prix pour 1 magasin : 4000 NIS/mois Entr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,45M
Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse disponible aux 14ème, 15ème et 18ème étages à Kiriat Yovel Jérusalem. Proche du tramway et des commerces. Vue dégagée. Parking et cave inclus. Entrée immédiate. Prix à partir de 4.350.000 shekels, non compris nos frais d'agence
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller