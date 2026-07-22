  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové !!!!!!!!!!!neve stedek

Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové !!!!!!!!!!!neve stedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
;
8
Laisser une demande
ID: 38864
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

neve stedek !!!!!!!!!!!

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces rénové à deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$849,520
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion
Bat Yam, Israël
depuis
$852,800
Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans un bel immeuble, kiryat leumi, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,57M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové !!!!!!!!!!!neve stedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Raanana, Israël
depuis
$1,08M
Belle surface de 126 m² net. Appartement au 4e étage avec mirpeset de 14 m². Vue dégagée. Immeuble rénové. Parking. Centre-ville de Raanana. Proche de toutes les commodités. Disponible immédiatement. Vente rapide
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,56M
Référence: TL 2500 Quartier: Noga Immeuble neuf dont l’architecte est Bar Orian Magnifique penthouse 4 pièces Surface de 155 m2 Terrasse de 100 m2 avec magnifique vue sur la mer Possibilité de construire une piscine 5e et dernier étage avec ascenseur Climatisation 2 places de parking privé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, spacieux
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Situé dans le cœur de Tel Aviv, 2,5 pièces lumineux et calme avec ascenseur, à 2 minutes du boulevard Rothschild. Idéal pied-à-terre
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller