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Quartier résidentiel Duplex-toit - ramot tsahala

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
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9
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ID: 38852
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dvora HaNevia, 43

À propos du complexe

Duplex a vendre dans le Nord de Tel-Aviv, dans le quartier de Ramot Tsahala 2em etage sans ascenseur 4 Pieces 119m2 + 85m2 de toit-terrasse Vue Dégagée 1 Parking 1 cave Miklat dans l'immeuble Prix: 3,900,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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