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Quartier résidentiel Har homa - vue dégagée

Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
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11
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ID: 38386
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Arieh Vershvaski, 5

À propos du complexe

Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier de Har Homa. Immeuble récent. Appartement bien agencé avec une vue dégagée. 3ème étage avec ascenseur. 5 pièces. 2 salles de bain. 110m² + 15m² de terrasse. 2 places de parking. 3 expositions. Prix : 3 650 000 sh.

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Jérusalem, Israël
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