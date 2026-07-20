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Quartier résidentiel Penthouse de rêve – vue mer – ir yamim

Netanya, Israël
depuis
$2,26M
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ID: 38397
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Rotem

À propos du complexe

Penthouse de rêve à vendre à Netanya, face à Ir Yamim et la réserve naturelle, avec une vue dégagée sur la mer. Le meilleur penthouse du projet. 22ème étage avec ascenseurs. 6 pièces 3 salles de bain 4 W.C. 186m² + 150m² de terrasse de plain-pied Cuisine extérieure Accès direct à la terrasse depuis les parties communes 2 places de parking 1 cave 4 expositions Prix : 6 890 000 ₪ Achat auprès d'un particulier. 2M à la signature et le reste pour mi-2028 à la remise des clés !

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Netanya, Israël
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