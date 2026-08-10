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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 4 pièces à louer dans une des tours gindi, sarona, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
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ID: 39753
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Leonardo da Vinci, 2

À propos du complexe

Référence : 6999 Quartier : Sarona, proche de toutes commodités 4 pièces dont mamad Surface de 90 m² Terrasse de 12 m² 12e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain, 3 toilettes Parking privé Prestations de l'immeuble : gardien et salle de sport Entrée : 23/08/2026

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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